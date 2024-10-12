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        Haberler Spor Voleybol Vakıfbank, sahasında hata yapmadı! - Voleybol Haberleri

        Vakıfbank, sahasında hata yapmadı!

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, sahasında Kuzeyboru'yu 3-2 galip geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:52 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:52
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        Vakıfbank, sahasında hata yapmadı!
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, sahasında Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

        VakıfBank: Bosetti, Xinyue, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Markova, Kipp, Deniz Uyanık)

        Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo, Nasya, Gamze KIlıç (Dilek Ekşi, Buket Gülübay, Liray Akpınar, Güldeniz Önal, Yaren Işık)

        Setler: 25-13, 18-25, 19-25, 25-16, 15-12

        Süre: 124 dakika (29, 23, 31, 23, 18)

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