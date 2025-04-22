Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol VakıfBank şampiyonluk Fenerbahçe seriyi uzatmak için sahada! - Voleybol Haberleri

        VakıfBank şampiyonluk Fenerbahçe seriyi uzatmak için sahada!

        Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, salı günü VakıfBank'ı konuk edecek. Seride 2-0 önde bulunan VakıfBank, kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Medicana, maçı kazanarak seriyi uzatmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        VakıfBank şampiyonluğa bir adım uzakta!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, salı günü VakıfBank'ı konuk edecek.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç sat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

        Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor. VakıfBank, salı günkü karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

        Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        ABD'den güneş paneline vergi
        ABD'den güneş paneline vergi
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı