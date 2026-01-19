VakıfBank’ta Lorenne Teixeira ile yollar ayrıldı
Sarı-siyahlı ekip, sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira ile yollarını ayırdığını açıkladı
Giriş: 19.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:55
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira ile yollarını ayırdı.
Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "VakıfBank ailesine bu sezon başında dahil olan Lorenne Teixeira ile yollarımızı ayırıyoruz. Brezilyalı pasör çaprazına emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ