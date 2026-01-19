Habertürk
        VakıfBank’ta Lorenne Teixeira ile yollar ayrıldı

        Sarı-siyahlı ekip, sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira ile yollarını ayırdığını açıkladı

        Giriş: 19.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:55
        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira ile yollarını ayırdı.

        Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "VakıfBank ailesine bu sezon başında dahil olan Lorenne Teixeira ile yollarımızı ayırıyoruz. Brezilyalı pasör çaprazına emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

