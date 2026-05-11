Vakıfbank'tan 1,3 milyar dolarlık finansman anlaşması

VakıfBank, Diversified Payments Rights (DPR) programı kapsamında Apollo ile 1,3 milyar dolar tutarında bir DPR seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. İşlem 5 yıl ana para ödemesiz ve 12 yıl nihai vadeli olarak yapılandırıldı. Bu işlem, Türk bankacılık tarihinde tek bir yatırımcıyla yapılan en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR işlemi olarak kayda geçti.

VakıfBank, aktif büyüklük açısından Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olarak yurt dışından sağladığı kaynaklarla Türk ekonomisine finansman sağlamayı sürdürdüğünü belirtti. DPR programı kapsamında gerçekleştirilen bu işlemle birlikte bankanın DPR alanındaki konumu da devam etti.

REKLAM

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, işleme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Devam eden jeopolitik risk faktörleri ve küresel belirsizlik ortamına rağmen, Apollo ile kıymetli bir iş birliği gerçekleştirdik. Türk bankacılık sektöründe hem vade hem tutar bakımından yeni bir zirve oluşturduğumuz işlem nedeni ile değerli iş ortağımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Söz konusu işlem ile Apollo, DPR programımız kapsamındaki en büyük yatırımcımız seviyesine yükselmiştir. Apollo’nun Türkiye’de en çok finansman sağladığı DPR programının da Bankamızın programı olduğu bilinmektedir. Bu işlem aynı zamanda Bankamıza, ülkemiz ekonomisine ve DPR programımıza gösterilen ilginin ve duyulan güvenin en net göstergesi olmuştur.”

"DPR PROGRAMI BAKİYEMİZ 5,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

VakıfBank’ın DPR programı hakkında bilgi veren Arslan, “DPR programımızın bakiyesi bu işlemle 5,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Sektörün bu alandaki toplam bakiyesinin 12,9 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında bu alandaki pazar payımızın yüzde 40’ların üzerine çıktığını ve sektör lideri olduğumuzu görüyoruz. Bu durum, aynı zamanda son dönemde dış ticarette sürekli olarak artan pazar payımızın da doğal bir yansımasıdır. Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonumuz çerçevesinde bundan sonra da uzun vadeli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli yurtdışı kaynak teminine devam edeceğiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlama misyonumuzu güçlendireceğiz” dedi.

Apollo’nun Ortağı ve Yapılandırılmış Finansman Başkanı Jamshid Ehsani ise “Apollo olarak, küresel ölçekte havale akımlarına dayalı DPR programlarına aktif olarak yatırım yapıyoruz. Bu işlem, VakıfBank gibi oldukça itibarlı kuruluşlar tarafından iyi tasarlanmış DPR programlarına duyduğumuz güvenin bir yansımasıdır. VakıfBank’ın DPR programı, zorlu piyasa koşullarına dahi dayanıklılığını pek çok defa kanıtlamıştır. Söz konusu bu uzun vadeli finansman aracılığıyla ikili ilişkilerimizi derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.