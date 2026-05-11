Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 15.122,07 %0,39
        DOLAR 45,3788 %0,05
        EURO 53,4384 %-0,08
        GRAM ALTIN 6.819,46 %-0,82
        FAİZ 41,68 %2,53
        GÜMÜŞ GRAM 118,87 %1,45
        BITCOIN 81.298,00 %0,72
        GBP/TRY 61,7919 %-0,15
        EUR/USD 1,1770 %-0,14
        BRENT 103,90 %2,58
        ÇEYREK ALTIN 11.149,81 %-0,82
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vakıfbank'tan 1,3 milyar dolarlık finansman anlaşması

        Vakıfbank'tan 1,3 milyar dolarlık finansman anlaşması

        VakıfBank, Apollo ile 1,3 milyar dolarlık DPR seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. 5 yıl ana para ödemesiz, 12 yıl vadeli yapılandırılan işlem, tek yatırımcıyla yapılan en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR işlemi olarak kaydedildi. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklere rağmen gerçekleştirilen işlemde Apollo'nun DPR programında en büyük yatırımcı konumuna yükseldiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 15:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vakıfbank'tan 1,3 milyar dolarlık finansman anlaşması

        VakıfBank, Diversified Payments Rights (DPR) programı kapsamında Apollo ile 1,3 milyar dolar tutarında bir DPR seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. İşlem 5 yıl ana para ödemesiz ve 12 yıl nihai vadeli olarak yapılandırıldı. Bu işlem, Türk bankacılık tarihinde tek bir yatırımcıyla yapılan en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR işlemi olarak kayda geçti.

        VakıfBank, aktif büyüklük açısından Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olarak yurt dışından sağladığı kaynaklarla Türk ekonomisine finansman sağlamayı sürdürdüğünü belirtti. DPR programı kapsamında gerçekleştirilen bu işlemle birlikte bankanın DPR alanındaki konumu da devam etti.

        REKLAM

        VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, işleme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Devam eden jeopolitik risk faktörleri ve küresel belirsizlik ortamına rağmen, Apollo ile kıymetli bir iş birliği gerçekleştirdik. Türk bankacılık sektöründe hem vade hem tutar bakımından yeni bir zirve oluşturduğumuz işlem nedeni ile değerli iş ortağımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Söz konusu işlem ile Apollo, DPR programımız kapsamındaki en büyük yatırımcımız seviyesine yükselmiştir. Apollo’nun Türkiye’de en çok finansman sağladığı DPR programının da Bankamızın programı olduğu bilinmektedir. Bu işlem aynı zamanda Bankamıza, ülkemiz ekonomisine ve DPR programımıza gösterilen ilginin ve duyulan güvenin en net göstergesi olmuştur.”

        "DPR PROGRAMI BAKİYEMİZ 5,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

        VakıfBank’ın DPR programı hakkında bilgi veren Arslan, “DPR programımızın bakiyesi bu işlemle 5,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Sektörün bu alandaki toplam bakiyesinin 12,9 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında bu alandaki pazar payımızın yüzde 40’ların üzerine çıktığını ve sektör lideri olduğumuzu görüyoruz. Bu durum, aynı zamanda son dönemde dış ticarette sürekli olarak artan pazar payımızın da doğal bir yansımasıdır. Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonumuz çerçevesinde bundan sonra da uzun vadeli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli yurtdışı kaynak teminine devam edeceğiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlama misyonumuzu güçlendireceğiz” dedi.

        Apollo’nun Ortağı ve Yapılandırılmış Finansman Başkanı Jamshid Ehsani ise “Apollo olarak, küresel ölçekte havale akımlarına dayalı DPR programlarına aktif olarak yatırım yapıyoruz. Bu işlem, VakıfBank gibi oldukça itibarlı kuruluşlar tarafından iyi tasarlanmış DPR programlarına duyduğumuz güvenin bir yansımasıdır. VakıfBank’ın DPR programı, zorlu piyasa koşullarına dahi dayanıklılığını pek çok defa kanıtlamıştır. Söz konusu bu uzun vadeli finansman aracılığıyla ikili ilişkilerimizi derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları

        Rus lider Putin, Zafer Bayramı geçit töreninde konuşma yaptı: Rusya galip gelecek

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!