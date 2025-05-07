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        Haberler Bilgi Yaşam Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak! VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihi

        Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak! VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihi

        Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler şartları araştırmaya başladı. Genel şartlar arasında ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak yer aldı. İşte VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:06
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        VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihi yayınlanan ilan sonrası merak edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı için başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 7-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

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        VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 78 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 7-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

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        GENEL ŞARTLAR

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

        ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

        Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (20/05/1990 ve sonrası doğumlu olanlar.)

        Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

        Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

        Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yapılan pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. (Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olanlar da diğer şartları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

        Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç, son başvuru tarihi itibarıyla başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

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