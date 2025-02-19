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        Haberler Spor Basketbol Valencia Basket: 89 - ÇBK Mersin: 57 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Valencia Basket: 89 - ÇBK Mersin: 57 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, İspanya deplasmanında Valencia Basket'e 89-57 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 23:34 Güncelleme: 19.02.2025 - 23:34
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        ÇBK Mersin, İspanya'da farklı mağlup!
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        Çimsa ÇBK Mersin, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında İspanyol ekibi Valencia Basket'e 89-57 mağlup oldu.

        Valensiya şehrindeki Pabellon Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-15 önde kapatan Valencia Basket, soyunma odasına da 38-35 üstün gitti.

        Üçüncü çeyrekte farkı açan ev sahibi ekip final periyoduna 65-42 önde girdi. Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Valencia Basket, sahadan 89-57 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.

        Çimsa ÇBK Mersin'in 6'lı Final organizasyonunda doğrudan yarı finale kalmak için rakibini 33 sayı farkla yenmesi gerekecek. Çimsa ÇBK Mersin, bunu başaramazsa çeyrek finalde mücadele edecek.

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