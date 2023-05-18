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Valencia'nın hayatı film oluyor

Sarı-Lacivertli forma ile attığı gollerle kendisine hayran bırakan Enner Valencia'nın hayatı beyaz perdede izleyicilerle buluşacak.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Valencia'nın hayatı film oluyor

    Valencia'nın hayat hikayesinin hakları James Leon tarafından kurulan 8th Gear Entertainment adlı yapım şirketi tarafından satın alındı. 
  • Valencia'nın hayatı film oluyor

    'Enner' adlı filmin çekimlerine 2024 yılında başlanacak. Film, Ekvador, Miami ve Katar'da çekilecek.
  • Valencia'nın hayatı film oluyor

    Filmde, Ekvador'daki üç profesyonel takımın Valencia'yı reddetmesinin ardından Ekvadorlu golcünün azmi ve kariyerini nasıl şekillendirdiği anlatılacak. 
  • Valencia'nın hayatı film oluyor

    Ekvador Milli Takımı'nın en golcü ismi olan Valencia, film hakkında şu ifadeleri kullandı: 
  • Valencia'nın hayatı film oluyor

    "Hayatımın hikayesini ve yolculuğunu bir filmde paylaşmaktan gurur ve ayrıcalık duyuyorum. Yine de her şeyden çok, filmin dünyanın dört bir yanındaki gençlere ilham vermesini umuyorum. 
  • Valencia'nın hayatı film oluyor

    Hayallerini gerçekleştirmek için çalışmanız gerekir. Hiçbir şey kolay değildir ama aynı zamanda hiçbir şey imkânsız değildir. 
  • Valencia'nın hayatı film oluyor

    Her şey sıkı çalışmayla başarılabilir ve bu film aracılığıyla çok heyecanlıyım. Yeni nesiller için ilham kaynağı oluyorum.

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