        Valentino Garavani, hayatını kaybetti

        Biri Türk, diğeri İtalyan moda tasarımcısı hayatını kaybetti. Muzaffer Çaha, 83, Valentino Garavani ise 93 yaşında vefat etti

        Giriş: 19.01.2026 - 20:45 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:45
        Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani, 93 yaşında hayatını kaybetti.

        Valentino Garavani’nin vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dünyaca ünlü tasarımcının Roma’daki evinde, sevdiklerinin yanında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Açıklamada; "Valentino Garavani bugün Roma'daki evinde, sevdikleriyle çevrili olarak vefat etti" ifadelerine yer verildi.

        Valentino Garavani'nin cenazesinin cuma günü Roma’da toprağa verileceği bildirildi.

        50 yılı aşkın moda kariyerinde sayısız defileye de imza atan ve Zeki Müren başta olmak üzere birçok ünlüye kostüm hazırlayan Muzaffer Çaha'nın cenazesi ise 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 16.00 da okunacak duanın ardından Süryani Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

        Zeki Müren - Muzaffer Çaha
        Zeki Müren - Muzaffer Çaha

        Fotoğraflar: Shutterstock

