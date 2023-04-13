Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa, 17 kişinin hayatını kaybetmesi, 62 kişinin de yaralanmasına neden olan 15 Mart'taki selin ev, iş yeri ve araçlara verdiği zararı Vali Salih Ayhan açıkladı. Deprem sürecini yönetirken bir anda sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Ayhan, derelerle ilgili çalışmalar hakkında da bilgiler verdi

ABONE OL
AA

  • Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa, 15 Mart'ta nadir görülen sel felaketiyle karşılaştı.
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

    Metrekareye düşen 180-190 kilogram yağış, kısa sürede kent merkezinden geçen 3 derenin aniden taşmasına yol açtı. Sel felaketinde 17 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

    Afet sırasında kullandığı tırla Atatürk Barajı'na sürüklenen şoförün cenazesi ve aracına 10 gün süren yoğun çalışmaların ardından ulaşıldı.
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

    Dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak nitelendirilen, Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de de su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi, felaket sırasında dibe dalan balıklar günler sonra yüzeyde görülmeye başladı.
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

    Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 bin 686 görevli, selin ardından kentteki tahribatın izlerini silebilmek için günlerce yoğun çaba gösterdi.
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

    Kentteki belediyeler, selden etkilenen bölgelerdeki evler başta olmak üzere park ve bahçelerde bakım ve onarım yaparak bir ayın ardından bölgeyi eski görünümüne kavuşturmayı başardı.
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

    Sel felaketinin en çok etkilediği mekanların başında gelen, Türkiye'nin en büyük arkeoloji müzeleri arasında bulunan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi depolarında bulunan yaklaşık 65 bin eser, titizlikle yürütülen işlemlerin ardından tahliye edildi.
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

    Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik nedeniyle ilk 15 gün şebeke suyu verilemeyen Şanlıurfa'da, su içilebilir seviyeye yeni ulaştı.
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

    Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, deprem sürecini yönetirken bir anda sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

    Sel sürecini 10 gün içerisinde hızlı bir şekilde yönettiklerini vurgulayan Vali Ayhan, "Açık konuşayım, ben depremden daha çok kenti selin yorduğunu söyleyebilirim. Yani sel biraz daha meşakkatli oldu. 2 bine yakın ev, 1000'in üzerinde araç, 500'ün üzerinde iş yeri ciddi zarar gördü. Cadde ve sokakların temizlenmesi, altyapının iyileştirilmesi, zarar tespitlerinin yapılması ve bunların gerçekleştirilmesini büyük oranda hallettik" dedi.
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

    Ayhan, şu an müsait olan derelerin tamamının üzerinin açıldığını, çalışmaların devam ettiğini belirterek, bundan sonraki süreçte derelerin üzerinin kapatılmaması için tedbirler aldıklarını aktardı.
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

    Sel nedeniyle oluşan zararın tespitlerini bitirdiklerini ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

    "Ev ve iş yeri zararlarını ödedik. Araç hasarı zararları kaldı, bunun da tespitleri bitti, inşallah bu hafta içerisinde bunun da ödemesini gerçekleştireceğiz. Sadece ev eşyası zararı, iş yeri zararı ve araç zararı yaklaşık 300 milyon lira tuttu. Diğer araçların, iş makinelerinin çalışması, personel giderleri, altyapıların iyileştirilmesinden hariç. Bizzat vatandaşın yaşadığı mağduriyet bakımından baktığımızda 300 milyon lira seldeki zararımızın tamamı. 'Birlikte yaraları saracağız.' dedik. 'Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz.' dedik, yanında olduğumuzu vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanımızın direktifleri ve gönderdiği kaynaklarla vatandaşlarımızın yaralarını da sarmış olacağız."
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri
  • Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan selin verdiği zararı açıkladı: 17 vefat, 62 yaralı! - Son dakika haberleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.