Vali Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kayalı köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duasına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup, şükür namazı kılınan programda konuşan Vali Turan, edilen duaların kabul olması dileğinde bulundu.

Düzenlenen programların hepsine katılmaya çalıştığını ifade eden Turan, su kaynaklarının dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Muhtar Yaşar Yağcı da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.