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Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir Niğde'yi anlattı

Hititler, Romalılar, Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği, Osmanlı gibi sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Niğde, tarihi ve doğal güzellikleriyle saklı bir cennet. 10 bin yıllık tarihe sahip, 17 medeniyete ev sahipliği yapmış Niğde, dünyanın ‘en’ kıymetli tarihi ve doğal güzelliklerini barındırıyor. Dünyanın tek gülen Meryem Ana freski Niğde’de… Unesco Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Alaaddin Camii’nin kapısına güneş ışınlarıyla yansıyan taçlı kadın başı silüeti Niğde’de… Dağcıların mabedi Demirkazık Dağı Niğde’de… Dünyanın tek sessiz kurbağası Niğde’de… İşte şimdi tüm bu değerlerin tanıtılması için saklı kent Niğde turizm atağına kalkıyor…

Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir Niğde'yi anlattı

Esra Boğazlıyan’ın sunduğu Yerel Aktörler, bu hafta Niğde’de… Niğde’nin Yerel Aktörler’i, turizmden tarıma, sanayiden enerjiye Niğde’nin kalkınma hamlelerini anlatıyor…

‘8 YERLİ VE MİLLİ PATATES TOHUMU ÜRETTİK’

Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Kapadokya’nın giriş kapısı olan Niğde’nin ‘marka şehir’ olması için turizm ve tanıtım atağına geçtiklerini, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli patates yetiştiricisi olan şehirdeki tarım projelerini anlattı: “Patates Araştırma Enstitüsü kurduk. 8 adet yerli ve milli patates tohumu üretildi.”

DAĞCILARIN MABEDİ DEMİRKAZIK

Vali Şimşek, turizm hamlesi çerçevesinde Niğde’nin önemli tarihi eserlerinin, dağcılar için çok değerli bir merkez olan Demirkazık Dağı’nın tanıtılacağını, Niğde’yi İç Anadolu’nun gastronomi merkezi yapmayı amaçladıklarını dile getirdi.

70 ÜLKEYE KALSİT İHRACATI

Niğde doğal zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Doğal bir mineral olan kalsit’in en saf ve beyaz hali Niğde’de… Plastik, boya, cam, kağıt sektöründe kullanılan kalsit, Niğde’den 70 ülkeye ihraç ediliyor…

NİĞDE’YE GÜNEŞ TARLALARI KURULUYOR

Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Niğde’deki enerji projelerini de şöyle anlattı: 2015’te Bor ilçesinde Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurma çalışmalarına başladık. Şu anda enerji bölgesi kurulmuş durumda. Artık işletmeler güneş tarlaları kuracak. Bu güneş panellerinin kurulması enerji sektörünü şehrimizde harekete geçirecek.”

MEDENİYETLERİN YAŞATILDIĞI ŞEHİR

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Niğde’yi ‘Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir’ diye nitelendiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: “Niğde’de çok değer var, sadece tanıtmakta geç kalınmış. İşte şimdi bunu telafi edeceğiz.”

NİĞDE’NİN KADER PROJESİ; KALE DÖNÜŞÜMÜ

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, turizm, tarım, üniversite ve sanayi şehri olarak nitelendirdiği Niğde’de topyekun bir dönüşüm başlattıklarını, özellikle Kale bölgesi dönüşümünün Niğde’nin kaderini değiştirecek bir proje olduğunu anlattı…

NİĞDE VALİSİ DR. YILMAZ ŞİMŞEK

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR

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