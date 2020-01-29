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Valilik çalışma saatleri 2020! Valilik saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Valinin makamı ve bu makama bağlı resmî dairelerin tümünün bulunduğu Valilikte, vatandaşlar yardım, dilekçe, şikayet, bildiri gibi çok sayıda işlemini gerçekleştirmektedir. Vatandaşlar açısından pek çok önemli hizmetin sunulduğu valiliklerin çalışma saatleri nedir? Mesai saat kaçta başlar kaçta biter?

Valilik çalışma saatleri 2020

İller, Türkiye'nin yönetim yapılanmasında en üst düzey idari bölümlerdir. İllerde bulunan, devletin ve hükümetin en yetkili temsilcisi valilerdir.

İllerde merkezi idarenin yürütme organı başı olan valiler, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atanmaktadırlar. Valiler hem merkezi idare temsilcisi konumunda hem de yerel bir yönetim birimi olan il özel idaresinin başında görev almaktadırlar. İl özel idareleri ise büyükşehir statüsünde olmayan illerde bulunmaktadır.

VALİLİK NEDİR?

Valilik, Valinin makamı ve bu makama bağlı resmî dairelerin tümünün bulunduğu yer olarak tanımlanır. Valiliklerde; vatandaşların yardım, dilekçe, şikayet, bildiri gibi çok sayıda işlemi yapılmaktadır.

VALİLİK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Valilikler, diğer pek çok kamu kurum ve kuruluşunda olduğu gibi; hafta içi her gün sabah saat 08.30'da mesaiye başlar. Akşam saat 17.30'a kadar mesaiye devam eder. Valilikler, 12.30-13.30 saatleri arasında öğle tatili vermektedir.

Valilikler hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir.

Valilikler, Ramazan ve Kurban bayramlarında, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde kapalıdır. 

 

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