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VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?

2020'de oyun dünyasına giren VALORANT çok kısa bir sürede rekabetçi oyunların en çok izlenen ve oynananlarından biri olmayı başardı. Riot Games'e ait olan bu oyunun Dünya Şampiyonası'nın ilki Berlin'de gerçekleşmiş, ikincisinin de Türkiye'de olacağı duyurulmuştu. 2022'de dünyanın her yerinden oyuncuların gelip yarışacakları turnuvaya Türkiye'de ilgi çok büyük. Turnuva tarihi oyun severlerin gündeminde. Peki, VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman ve nerede? İşte turnuva hakkında merak edilenler...

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  • VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?

    Çıkış yaptığı günden bugüne kadar müthiş bir ivmeyle büyüyen VALORANT'ın ikinci Dünya Şampiyonası için gözler Türkiye'ye çevrildi. Rekabetçi VALORANT sezonunun zirvesi olan Champions, 2022 VALORANT Champions Tour'u taçlandıran son etkinlik olacak. Katılmaya hak kazanan takımlar, Champions kupası ve VALORANT Dünya Şampiyonu unvanı için mücadele edecek! Peki, VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? İşte haberin devamı...
  • VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?

    VALORANT CHAMPIONS 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    VALORANT Champions İstanbul 2022, birinci şahıs nişancı video oyunu VALORANT'ın yapımcısı Riot Games tarafından düzenlenen "VALORANT Champions Tour" turnuvasının son ayağıdır. Riot Games, 2022 VALORANT esporespor takviminde şampiyon takımın belirleneceği "Champions" turnuvasının adresini İstanbul olarak açıkladı. 31 Ağustos - 18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın 9-18 Eylül tarihleri arasında Play-Off'ları oynanacak.
  • VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?

    VALORANT CHAMPIONS 2022 TURNUCASI NEREDE OYNANACAK?

    31 Ağustos - 18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın 9-18 Eylül tarihleri arasında oynanacak olan Play-Off kısmı seyircili bir şekilde Volkswagen Arena'da oynanacak.
  • VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?

    VALORANT CHAMPIONS 2022 DESEN PAKETİ

    Sınırlı süreliğine sahip olabileceğiniz Champions 2022 koleksiyonunda hangi silahların olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor. VALORANT Champions 2022 desen seti yakın dövüş (Kelebek Bıçağı) ve Phantom silahlarından oluşacak. Paket içeriği ise şu şekilde:

    VALORANT Champions 2022 Phantom

    Phantom VALORANT Champions 2022 Kelebek Bıçak

    VALORANT Champions 2022 Silah Uğuru

    VALORANT Champions 2022 Oyuncu Kartı

    VALORANT Champions 2022 Spreyi

    VALORANT Champions 2022 koleksiyonunun temel özellikleri arasında görsel efektler, skor efektleri, özel bitiriş animasyonu, şampiyon haresi, ateşeleme ateşelemesesi, inceleme efekti ve müzik yer alıyor.
  • VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?

    VALORANT CHAMPIONS 2022 DESEN PAKETİ KAÇ VP?

    Diğer görünümlerin fiyatı henüz belli olmamakla birlikte, VALORANT Champions 2022 desen paketi tahmini olarak 6265 VP olacak. 
  • VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?

    VALORANT CHAMPIONS 2022 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Grup Aşaması (9-13 Eylül)
    Zemin Kat 100 TL (+KDV +Biletix Hizmet Bedeli)
    Tribün 120 TL (+KDV +Biletix Hizmet Bedeli)

    Alt Grup Yarı Finali ve Üst Grup Finali (16 Eylül)
    Zemin Kat 150 TL (+KDV +Biletix Hizmet Bedeli)
    Tribün 200 TL (+KDV +Biletix Hizmet Bedeli)

    Alt Grup Finali (17 Eylül)
    Zemin Kat 150 TL (+KDV +Biletix Hizmet Bedeli)
    Tribün 200 TL (+KDV +Biletix Hizmet Bedeli)

    Büyük Final (18 Eylül)
    Zemin Kat 150 TL (+KDV +Biletix Hizmet Bedeli)
    Tribün 200 TL (+KDV +Biletix Hizmet Bedeli)
  • VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?

    VALORANT CHAMPIONS 2022'YE HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

    OpTic Gaming
    XSET
    LOUD
    DRX
    ZETA DIVISION
    XERXIA
    Paper Rex
    Fnatic
    FunPlus Phoenix
    Leviatán
    BOOM Esports
    KRÜ Esports
    EDward Gaming
    Team Liquid
    FURIA Esports
    100 Thieves
  • VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?

    VALORANT CHAMPIONS 2022 CANLI YAYIN GANİMETLERİ

    VALORANT hesabınızı Youtube veya Twitch hesabınıza bağladıktan sonra, Şampiyona boyunca  "droplar etkin" etiketli kanallardan birinde resmi bir Champions 2022 maçı izleyerek ganimet kazanabilirsiniz. Ganimetleri kazanmak için, belirli bir süre boyunca maçları izlemeniz gerekiyor. Hangi ganimeti hangi tarihte kazanabileceğinizi aşağıda belirttim. Hesabınız Twitch'e bağlı değilse haberin devamında nasıl bağlayabileceğinizi anlattım.

    Kazanılabileceğiniz ganimetler:

    "Ateş Parçası" Unvanı: 31 Ağustos - 13 Eylül arasında canlı bir maç izleyin.

    2022 VCT Champions Lanet Spreyi: 16-17 Eylül arasında canlı bir maç izleyin.

    2022 VCT Champions Kahraman Kartı: 18 Eylül'de canlı bir final maçı izleyin.
  • VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?

    RIOT HESABI TWITCH'E NASIL BAĞLANIR? 

    Twitch üzerinden Champions maçlarını izleyerek kazanabileceğiniz "drop"ları aktif hale getirmek için yapmanız gerekenler çok basit. Twitch hesabınızın ayarlar kısmına gidip, üst kısımda bulunan Bağlantılar linkini takip edin. Buradan Riot Games'i bulun ve "Bağlan" butonuna tıklayın. Buradan Riot hesap bilgilerinizi girerek kolayca Riot Games ve Twitch arasında bağ kurabilir, birçok ganimete erişim sağlayabilirsiniz.

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