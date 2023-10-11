1 Şurada Paylaş!









Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan ve dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Valorant'ta Gece Pazarı etkinliği geliyor. Oyunseverler Valorant Gece Pazarı'nda belirlenen bazı silah kaplamalarına daha uygun fiyata sahip olabilecek. Peki, 2023 Ekim Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? İşte, detaylar...