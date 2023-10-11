Valorant Gece Pazarı tarihi: 2023 Ekim Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?
Valorant Gece Pazarı tarihi Riot Games tarafından açıklandı. Çok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunu, yılın belli dönemlerinde Valorant Gece Pazarı etkinliği paylaşıyor. Oyunseverler için "Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 Ekim Valorant Gece Pazarı hakkında detaylar...
Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan ve dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Valorant'ta Gece Pazarı etkinliği geliyor. Oyunseverler Valorant Gece Pazarı'nda belirlenen bazı silah kaplamalarına daha uygun fiyata sahip olabilecek. Peki, 2023 Ekim Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? İşte, detaylar...
VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?
Valorant Türkiye resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gece çökerken fırsatlar gün yüzüne çıkıyor. Gece.Pazarı yakında kuruluyor." ifadeleri kullanıldı. Valorant gece pazarı, 12-31 Ekim 2023 tarihleri arasında kullanıcıların mağazasına gelecek.
HER İKİ AYDA BİR
Valorant, silah kaplamalarına oyunseverlerin daha ucuz yoldan ulaşması için her iki ayda bir kez gece pazarını açmaktadır. Böylelikle kullanıcılar yapılan indirimlerin ardından daha ucuza silah kaplamalarına sahip olabilmektedir.