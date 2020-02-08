İHA

Van’ın Çatak ilçesinde çığ düştü. Çatak ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Van-Çatak kara yolu üzerindeki Elmacı bölgesine çığ düştü. Görentaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Van’dan Çatak istikametinde kar yağışı ve çığ tehlikesinden dolayı geçiş izni vermiyor.

Van-Çatak Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla dün saat 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatılmıştı. Dün akşam saatlerinde etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla Van Valiliği 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatmıştı. Van Valiliği yaptığı bu 3 güzergahta kar yağışı ve çığ tehlikesi ile 7 Şubat 2020 tarihi saat 22.00 itibariyle ulaşıma kapatıldığını duyurmuştu.

Kar yağışının durması ile Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi’nde yapılan kar temizleme çalışmaları ile yolu her iki yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, Van-Çatak yolunda da aralıksız çalışma yaparken, Kayaboğazı Mevkiinde yoğun fırtına ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.

KURTARMA EKİPLERİ, EN YAKIN KARAKOLDA BEKLETİLİYOR



Öte yandan DHA'nın haberine göre, teknik heyet, bölgedeki yoğun kar yağışına rağmen sabah saatlerinde 41 kişinin hayatına kaybetmesine neden olan çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından bölgedeki hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarına uygun olmadığı tespit edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye en yakın karakolda bekletildiği kaydedilerek, "Çığ felaketi nedeniyle ilimizde bulunan ve sabah saatlerinde yola çıkan teknik ekip, çığ bölgesine ulaşarak gerekli incelemeleri yaptı. İncelemeler sonrası bölgede şu anda arama-kurtarma çalışması yapılacak hava şartlarının oluşmadığını tespit etti. Çığ bölgesine en yakın karakolda bekleyen ekip, gün içinde uygun hava şartları oluşması halinde tekrar inceleme yapıp arama-kurtarma çalışmalarının başlatılıp başlatılmasına karar verecek." denildi.

6 KENT İÇİN ÇIĞ UYARISI YAPILMIŞTI



AA'da yer alan habere göre Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars için kuvvetli fırtına ve çığ uyarısında bulunulmuştu. Yapılan açıklamaya göre, "Bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta aralıklı kar yağışı, Iğdır'da ise karla karışık yağmur ve öğleden sonra yağmur görülecek" denilmişti.