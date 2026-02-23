Canlı
        Van'da kar koridoru! | Son dakika haberleri

        Van'da kar koridoru!

        Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal Sualtı Mahallesi'nde yaşayanlar, çığ nedeniyle metrelerce kar yığının bulunduğu bölgede açılan "kar koridoru"ndan geçerek ilçeye ulaşabiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:34
        Van'da kar koridoru!
        Van'ın Başkale ilçesine 98 kilometre mesafedeki İran sınırında bulunan ve etrafı yüksek dağlarla çevrili mahallede son yılların en çetin kışı yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre sürekli tipi ve kar yağışının etkili olduğu 80 haneli mahallede yaşayanlar, günün büyük bir bölümünü karla mücadele ederek ve hayvanlarına bakarak geçiriyor.

        Kışın uzun sürdüğü ve kar kalınlığının metreleri bulduğu mahallede yaşayanlar, yüksek rakımlı dağların yamaçlarından geçen ve 18 noktada çığ riski bulunan yolun sürekli kapanması nedeniyle zor günler yaşıyor.

        Bazen günlerce esaret yaşayan mahalle sakinleri, yolun açık olduğu zamanlarda da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çığın düştüğü noktalarda 8-9 metreyi bulan kar yığınlarının arasından geçerek ilçeye gidebiliyor.

        "MAHALLEDE KAR KALINLIĞI 3-4 METREYİ BULUYOR"

        Mahallede yaşayan Bayram Akkaya, AA muhabirine, bölgede çok kar yağdığı için kışı çok zor geçirdiklerini söyledi.

        Kışın 6 ay boyunca zorluklarla mücadele ettiklerini belirten Akkaya, şunları kaydetti:

        "Çok zor şartlar altında burada yaşam mücadelesi veriyoruz. 10 kilometrelik yolda 18 çığ yatağı var. İlçeye gidenler akşam dönmekte zorlanıyor. Bazen çığ korkusundan dolayı diğer mahallelerde kalıyoruz. Rakım yüksek olduğu için sürekli kar ve tipi etkili oluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolumuzu sürekli açıyor ama hemen sonrasında tekrar kapanıyor. Ulaşımımızı bazen atlarla sağlıyoruz çünkü tipi çığ yataklarını dolduruyor ve sürekli çığ düşüyor. Mahallede kar kalınlığı 3-4 metreyi buluyor. Bazen bir ay boyunca kimse evden çıkamıyor. Ulaşımı tünellerden sağlıyoruz. Yolun yarısında kar tünelleri var. Talebimiz yol güzergahının değiştirilmesi. Alternatif bir yol sunulursa rahat ederiz. Tünellerden dua ederek geçmeye çalışıyoruz. Her an çığ düşecek diye çok korkuyoruz."

        "YOLUMUZUN DEĞİŞTİRİLMESİ LAZIM"

        Yeni bir yola ihtiyaçlarının olduğu ifade eden Murat Koç da "Bizim için kış demek çile, zorluk demek. Yılın 6 ayını zorluklarla geçiriyoruz. Kar ve fırtına nedeniyle bazen bir ay dışarı çıkamıyoruz. Çığ noktalarında metrelerce kar var. Erzakımızı atlarla taşıyoruz." dedi.

        Naci Teker ise "Hepimiz çiftçilikle uğraşıyoruz, hayvan besliyoruz. Yolumuzun değiştirilmesi lazım. Korkarak ilçe merkezine gidiyoruz. Her yerde metrelerce kar bulunuyor. Ekipler sürekli yolu açıyor ama her seferinde kapanıyor. Ulaşım çok zor." diye konuştu.

