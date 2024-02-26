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        Haberler Yaşam Van'da kayak ve karda termal havuz keyfi bir arada yaşanıyor

        Van'da kayak ve termal havuz keyfi bir arada yaşanıyor

        Van'ın Çaldıran ilçesinde açılan termal tesise gelen ziyaretçiler bir yandan kayak yaparken bir yandan da sıcak suyla doldurulan açık havuzda yüzüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:47
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        Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Çaldıran'da, yer altı sıcak su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla geçen yıl termal tesis projesi hayata geçirildi.

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        Yer altından sıcaklığı 90 dereceye kadar ulaşan suyun çıktığı Ayrancılar Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alana kurulan ve jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan tesis, zemini çakıl ve kumla desteklenen 2 bin 500 metrekarelik Van Gölü şeklindeki açık havuzuyla da dikkati çekiyor.

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        Bazı ziyaretçiler, tesisin yanındaki pistte kayak yaparken, bazıları da 1,5 metre derinliğindeki açık havuzda yüzerek eğleniyor.

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        Otelin insan kaynakları müdürü Berrin Alara Gezici, Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden birinde hizmet verdiklerini söyledi.

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        Termal keyfi ve kayak hizmetini aynı anda sunan ender tesislerden biri olduklarını dile getiren Gezici, "Otelimiz günübirlik ve konaklama şeklinde bir yıla aşkın süredir hizmet veriyor.

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        Tesisimizde kadın, erkek ayrı 2 kapalı havuz, bir de 2 bin 500 metrekarelik Van Gölü şeklindeki açık havuz bulunuyor. Burada ziyaretçilerimiz hem kayak yapıp hem de termal havuzlarda ısınabiliyor" diye konuştu.

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        Karla kaplı alanda termal havuza giren vatandaşlardan Adem Bedircan da soğuk havada sıcak suyla dolu havuzda yüzmenin keyfini yaşadığını belirtti.

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        Hava sıcaklığının çoğu zaman sıfırın altında seyrettiğini anlatan Bedircan, "Hava soğuk olsa bile termal su çok sıcak. Keyifli oluyor. Suyun içindeyken dışarıdaki soğuğu hissetmiyoruz" dedi.

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        #termal havuz
        #kayak
        #van
        #haberler

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