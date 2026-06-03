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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da otomobilin çarptığı baba öldü, oğlu yaralandı | Son dakika haberleri

        Van'da otomobilin çarptığı baba öldü, oğlu yaralandı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde otlattıkları küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen baba ile oğluna otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 00:26 Güncelleme:
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        Otomobilin çarptığı baba öldü, oğlu yaralandı
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        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari karayolunun Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, otlattıkları küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen Musa Tunç (50) ile oğlu Yusuf Tunç'a (19) çarptı.

        DHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle Musa Tunç su kanalına, oğlu Yusuf Tunç ise yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BABA MUSA TUNÇ KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan baba Musa Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Tunç'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Musa Tunç'un cenazesi, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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