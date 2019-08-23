Van'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan aramada 342 kilo eroin ele geçirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü'nün il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hakkari–Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila'nın da yer aldığı detaylı aramada, aracın bagaj kısmında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış vaziyette 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü D.B. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.