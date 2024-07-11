Van'da yol kenarında cansız beden bulundu
Van'ın Erciş ilçesinde yol kenarında hareketsiz yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Van'ın Erciş ilçesinde yol kenarında bir cansız beden bulundu.
Hocaali Mahallesi'nde vatandaşlar, yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
AA'nın haberine göre; ihbarla bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.