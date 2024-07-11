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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da yol kenarında cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Van'da yol kenarında cansız beden bulundu

        Van'ın Erciş ilçesinde yol kenarında hareketsiz yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 01:38 Güncelleme: 11.07.2024 - 01:39
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        Yol kenarında cansız beden bulundu
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        Van'ın Erciş ilçesinde yol kenarında bir cansız beden bulundu.

        Hocaali Mahallesi'nde vatandaşlar, yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

        AA'nın haberine göre; ihbarla bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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