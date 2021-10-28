'Van Gölü canavarı' efsanesi yeniden! 0:00 / 0:00

DHA

Tuşba ilçesinin kırsal Adır Mahallesi'nde Van Gölü sahilinde gezintiye çıkanlar, gölde hareketlilik fark etti. Gölde hızla ilerleyen, siyah renkli ve sırtının tırtırlı olduğu öne sürülen canlı, görenleri heyecanlandırdı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada araçla bölgeden geçenler, cep telefonuyla canlıyı görüntüledi. Araçtan inip sahile kadar inen grup, canlının 'Van Gölü canavarı' olduğunu öne sürdü.

'NE OLDUĞUNU ÇÖZEMEDİK'

Van Gölü´ndeki canlıyı cep telefonuyla görüntüleyen gruptan balıkçı Kadir Erdem, o anları anlattı. Sırtının zikzaklı olduğunu belirttiği canlıyı 'Van Gölü canavarı' zannettiklerini ifade etti.

Sahile indiklerini, ancak canlının türünü çözemediklerini belirten Erdem, "Bize doğru geliyordu. Ne bir su aygırına, ne bir timsaha, ne bir domuza benziyordu. Yani çok değişik bir şeydi. 7-8 metre uzunluğunda. Sırtı da zikzaklı. Başı suda, arkası suda. Sadece sırtı görünüyordu. Yani çok değişik bir şey. Ne olduğunu çözemedik" dedi.