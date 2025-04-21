Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi! Van'da, yürekleri yakan bir kaza yaşandı. 65 yaşındaki Vahyettin Fidan'ın elektrik direğine çarptığı kazada, baba Fidan ile kızları 34 yaşındaki Gülseren ve 24 yaşındaki Sema Fidan hayatlarını kaybetti. Baba ve 2 kızı yan yana toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.04.2025 - 09:08 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL