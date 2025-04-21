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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van haberleri: Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!

        Van'da, yürekleri yakan bir kaza yaşandı. 65 yaşındaki Vahyettin Fidan'ın elektrik direğine çarptığı kazada, baba Fidan ile kızları 34 yaşındaki Gülseren ve 24 yaşındaki Sema Fidan hayatlarını kaybetti. Baba ve 2 kızı yan yana toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:08 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:32
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        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
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        Van'da kaza, Muradiye ilçesi yakınlarında Van-Erciş kara yolunun 65'inci kilometresindeki Karahan bölgesinde meydana geldi.

        ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

        Vahyettin Fidan, 65 yaşındaydı.
        Vahyettin Fidan, 65 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre Van'dan Erciş ilçesine dönen Vahyettin Fidan (65) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

        BABA VE 2 KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

        Öğretmen olan Gülseren Fidan, 34 yaşındaydı.
        Öğretmen olan Gülseren Fidan, 34 yaşındaydı.

        Kazada, sürücü Fidan ile yanındaki kızları Gülseren (34) ile Sema Fidan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

        Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        YAN YAN TOPRAĞA VERİLDİLER

        Vahyettin Fidan ile 2 kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün ilçeye bağlı Pay Mahalle'nde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

        Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu cenazeye Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve yakınları katıldı.

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