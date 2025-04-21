Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
Van'da, yürekleri yakan bir kaza yaşandı. 65 yaşındaki Vahyettin Fidan'ın elektrik direğine çarptığı kazada, baba Fidan ile kızları 34 yaşındaki Gülseren ve 24 yaşındaki Sema Fidan hayatlarını kaybetti. Baba ve 2 kızı yan yana toprağa verildi
Van'da kaza, Muradiye ilçesi yakınlarında Van-Erciş kara yolunun 65'inci kilometresindeki Karahan bölgesinde meydana geldi.
ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTIVahyettin Fidan, 65 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre Van'dan Erciş ilçesine dönen Vahyettin Fidan (65) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
BABA VE 2 KIZI YAŞAMINI YİTİRDİÖğretmen olan Gülseren Fidan, 34 yaşındaydı.
Kazada, sürücü Fidan ile yanındaki kızları Gülseren (34) ile Sema Fidan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
YAN YAN TOPRAĞA VERİLDİLER
Vahyettin Fidan ile 2 kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün ilçeye bağlı Pay Mahalle'nde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu cenazeye Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve yakınları katıldı.