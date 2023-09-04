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        Masiro Kanyonu'nda yürüyüp, derede serinlediler

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:06
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        Masiro Kanyonu'nda yürüyüp, derede serinlediler
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        Hakan SARI/ÇATAK/Van)-(DHA)-VAN ile Siirt sınırları arasında, Kato Dağı sırtları ile Bestler Dereler bölgesinde bulunan Masiro Kanyonu, özellikle sıcaktan bunalan doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

        Van'a 125 kilometre mesafede yer alan Çatak ile Siirt'in Pervari sınırları arasındaki Masiro Kanyonu; serin suları, yemyeşil bitki örtüsü ve tarihi dokusu ile dikkat çekiyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 80 doğasever, Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez öncülüğünde Masiro Kanyonu'ndaki buz gibi akan derede yüzüp, zorlu bir yürüyüş yaptı.

        'BİR DOĞA HARİKASI'

        Masiro Kanyonu'nun her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Ömer Demez, "Masiro Kanyonu'nun birinci etabındayız. Bundan sonra bir geçidimiz daha var. Şehristan Mağaraları'na giden bir yol daha var. Yukarıdaki geçit birinci ve ikinci etabı birbirinden ayırmaktadır. Birinci etap 800 metre, ikinci etap ise 3 kilometre uzunluğa sahip bir kanyondur. Birinci etapta insanlar yüzerek ve sığ sularda yürüyerek geçebiliyor. Bugün 80 kişilik ekiple kanyona geldik. Burası herkesin gelip, görmesi gereken bir doğa harikası" dedi.

        Doğasever Emrah Ayiş ise "Yazın, bu sıcak günlerinde serinlemek isteyenler için harika bir lokasyon. Son günlerde yağan yağmurlardan dolayı kanyondaki suyun rengi biraz bulanıklaşsa da serinlemek, doğa ve tarih görmek isteyenler için harika bir yer. Herkesin gelip, görmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van / Çatak Hakan SARI

        2023-09-04 15:04:59

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