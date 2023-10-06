2 derslik 1 öğrenci VAN'ınGürpınarilçesi Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulda, sadece 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Aydın (8) eğitim görüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretli öğretmen olarak atanan Şahin Aydın (31) da öğrencisi Hasret'i her gün evinden alıp, getirdiği okulda ders veriyor. Öğretmen Aydın, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz tek öğrenci için bile okulu açık bıraktı. Bu da eğitim-öğretime ne kadar önem verildiğini gösteriyor" dedi.

VAN'ınGürpınarilçesi Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulda, sadece 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Aydın (8) eğitim görüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretli öğretmen olarak atanan Şahin Aydın (31) da öğrencisi Hasret'i her gün evinden alıp, getirdiği okulda ders veriyor. Öğretmen Aydın, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz tek öğrenci için bile okulu açık bıraktı. Bu da eğitim-öğretime ne kadar önem verildiğini gösteriyor" dedi.

Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Dağseven Mahallesi'nin 15 hane ve 90 nüfuslu

Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulda, sadece 1 öğrenci eğitim görüyor. 1998'de inşa edilen, 22 öğrenci ile eğitim-öğretim yılına başlayan okulda, geçen yıl öğrenci sayısı 3'e düştü. Bu sene de 2 öğrencinin ortaokula başlaması ile okulda, sadece 1 öğrenci kaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ücretli atanan öğretmen olarak Şahin Aydın, 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Aydın'ı her gün evinden alıp, getirdiği okulda ders veriyor.

'BU, BÜYÜK BİR ŞEY'

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü'nden 4 yıl önce mezun olup, ücretli öğretmenlik yapmaya başlayan Şahin Aydın, "Geçen yıl 3 öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerden 2'si ortaokula gidince öğrenci sayımız 1'e düştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tek öğrenci için bile okulu açık bıraktı. Bu da eğitim-öğretime ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Çünkü bir öğrenci için okulu açık bırakmak; büyük bir şey. O açıdan bakanlığımız başta olmak üzere İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile burada bizlere her türlü desteği sunan Jandarma Karakol Komutanı'mıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

'GÜNÜMÜZ DOLU DOLU GEÇİYOR'

Öğrencisi Hasret ile yakından ilgilendiğini belirten Aydın, "Öğrencimi, her sabah evinden alarak okula getiriyorum. Daha sonra normal müfterada göre dersimize saat 08.30'da başlıyoruz. Bir öğle arası veriyoruz. Sonrasında da dersimiz saat 14.30'a kadar devam ediyor. Okulun tek öğrencisi olduğu için yakından ilgileniyorum. Öğrencimiz 2'nci sınıfa gidiyor. O beni, ben de onu çok seviyorum. O şekilde bir günümüz dolu dolu geçiyor. Öğrencim ile mutluluk duyuyorum. Eğitim olmazsa zaten toplum çağdaş olamaz. Eğitimin temeli ilkokuldan başlar, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün zaten buradaki ilgisini görüyoruz. Bir öğrenci için bir okul açmak veya bir öğretmen görevlendirmek önemli bir şey" diye konuştu.

'ALLAH, DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Baba Ramazan Aydın ise kızı ile yakından ilgilenen öğretmenine teşekkür etti. Aydın, "Mezradaki okulun tek öğrencisi, benim kızım. Benim toplam 4 öğrencim var. 3'ü Gürpınar ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'na gidiyor. En küçük kızım ise mezra okulunda eğitim görüyor. Bir öğrenci için bile mezra okulumuza öğretmen atadılar. Bu da bizi mutlu ediyor. Allah, devletimize zeval vermesin" dedi. Hasret Aydın da öğretmenini çok sevdiğini, okulu bitirince doktor olmak istediğini söyledi.