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        Van ve Hakkari'de kar yağışı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:10
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        Van ve Hakkari'de kar yağışı (3)
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        BAŞKALE'DE7MAHALLE YOLU KAPANDI

        Van´ın Başkale ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken, kırsaldaki 7 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı ise 30 santimetreye ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, ilçe merkezindeki yolların temizlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

        Öte yandan, Van- Hakkari kara yolu 2 bin 730 rakımlı Güzeldere mevkinde ise kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda mahsur kalan araçlar için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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