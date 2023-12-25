Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TENDÜREKGEÇİDİ, KAR VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

        Van'ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Geçidi'nde, gece saatlerinde yoğun kar ve tipi etkili oldu. Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan, kar, tipi ve buzlanmanın yaşandığı geçitte ulaşım aksadı; birçok TIR ve araç yolda mahsur kaldı. Bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapan Karayolları ekiplerince araçlardan alınan sürücüler, Doğubayazıt-Çaldıran yol ayrımındaki tesislere götürüldü. Ayrıca Van'ın Erciş ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar bir gün süre ile tatil edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!

        Benzer Haberler

        Van'da 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 şüpheli tutuklandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı