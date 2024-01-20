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        Van Gölü'nde flamingoların konakladığı alanlarda adacıklar oluştu

        VAN'ın Erciş ilçesinin Van Gölü kıyısında, flamingoların konakladığı kıyılarda göl suyunun çekilmesiyle adacıklar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:05
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        Van Gölü'nde flamingoların konakladığı alanlarda adacıklar oluştu
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        VAN'ın Erciş ilçesinin Van Gölü kıyısında, flamingoların konakladığı kıyılarda göl suyunun çekilmesiyle adacıklar oluştu.

        Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, kapalı bir havzada yer almasından dolayı, diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alıyor. Özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle çekilmenin çok fazla olduğu Van Gölü'nde, daha önce su altında olan alanlar karaya çıkıyor. Suların çekilmesiyle bazı noktalarda irili ufaklı adacıklar oluşuyor.

        Çekilmenin en fazla yaşandığı Erciş kıyılarında flamingoların konakladığı Karahan Mahallesi bölgesinde de kış mevsimine rağmen adacıklar oluştu. Erciş'te yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, her yıl fotoğrafladığı alanlarda değişim yaşandığını belirterek, "Her yıl buraya fotoğraf çekmeye gelirim. Bu yıl da fotoğraf çekmeye geldim. Bu bölgeye konaklamaya gelen flamingo ve birçok kuş türü var. Ama küresel kuraklığın yaşandığı Van Gölü'nde flamingoların konaklama alanlarında adacıklar oluşmuş. Bu son derece üzücü ve küresel ısınmanın geldiğimiz nokta da en somut örneğidir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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