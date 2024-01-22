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        Ekibiyle karlı dağları aşıp, 10 mahalleyi elektriğe kavuşturdu

        VAN'ınErciş ilçesindeki 2 bin 150 rakımlı Kızılören Mahallesi'nde kar yağışı ve rüzgar nedeniyle iletim hatları kopunca, çevresindeki 10 kırsal mahalle elektriksiz kaldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, karla kaplı bölgenin bir bölümünü paletli kar motorlarıyla, bir kısmını da yürüyerek aşmak zorunda kaldı. 7 kişilik ekibinin çalışması ile 10 mahalleye yeniden elektrik verilirken, zorlu çalışmaya eşlik eden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Erciş İşletme Müdürü Nesrin Elif Arslan (33) "Ben ve ekibim, bu konuda sürekli hazır durumdayız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:40
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        Ekibiyle karlı dağları aşıp, 10 mahalleyi elektriğe kavuşturdu
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        VAN'ınErciş ilçesindeki 2 bin 150 rakımlı Kızılören Mahallesi'nde kar yağışı ve rüzgar nedeniyle iletim hatları kopunca, çevresindeki 10 kırsal mahalle elektriksiz kaldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, karla kaplı bölgenin bir bölümünü paletli kar motorlarıyla, bir kısmını da yürüyerek aşmak zorunda kaldı. 7 kişilik ekibinin çalışması ile 10 mahalleye yeniden elektrik verilirken, zorlu çalışmaya eşlik eden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Erciş İşletme Müdürü Nesrin Elif Arslan (33) "Ben ve ekibim, bu konuda sürekli hazır durumdayız" dedi.

        Erciş kırsalında 3 gün önce etkili olan kar yağışı ve rüzgar, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kızılören Mahallesi yakınlarında elektrik iletim hatlarının kopmasına neden oldu. 10 kırsal mahalle elektriksiz kalınca bölgeye Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri sevk edildi. 7 kişilik ekip, yolun bir kısmını paletli kar motorlarıyla, 2 kilometresini de 60 santimetreyi aşan karda yürüyerek bölgeye ulaştı. Zorlu çalışma sonucu arızalar giderilip, bölgeye elektrik verildi. Bu çalışma sırasında ekiplere, VEDAŞ Erciş İşletme Müdürü Nesrin Elif Arslan eşlik etti. 2 çocuk annesi Arslan, kış aylarında ekiplerin zorlu mücadelesini yerinde görmek istediğini söyledi.

        'ZOR BÖLGEYE YÜRÜYEREK ULAŞIYORUZ'

        Vatandaşların elektriksiz kalmaması için 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını belirten Arslan, "Özellikle yaz aylarında ihtiyaç duyulan bölgelerde yatırım planlamamızı yaptık. Kış mevsimi gelmeden de şebekemizi kışın çetin şartlarına doğru hazırlıyoruz. Bazı noktalarda havayi hatları yer altına alarak, kışın oluşan olumsuz şartlara karşı şebekemizi koruma altına alıyoruz. Kesintisiz enerji ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve sorumluluk bilinciyle sahadayız. Kışın en çetin geçtiği Kızılören bölgesine geldik. Burada oluşan bir arızaya gidermek için araçlarla bir bölgeye kadar geldik. Araçların çıkamadığı yerde kar motoru devreye giriyor. Motorun da çıkamadığı zor bölgeye yürüyerek ulaşıyoruz. Ben ve ekibim, bu konuda sürekli hazır durumdayım. Her ne koşulda olursa olsun, tüm olumsuzluklara karşı hizmetimizin başındayız" dedi.

        İmkan verilmesi durumunda kadınların her işi başarabileceğini anlatan Arslan, "Fırsat eşitliği sağlandığında, kadınların her alanda başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bizim işimiz, hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak. Bu iş bilinciyle kar-kış demeden sahadayız" diye konuştu.

        'EKİPLERİMİZLE 7 GÜN 24 SAAT İŞLERİMİZİN BAŞINDAYIZ'

        Ekiplere eşlik eden VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy da dağıtım şirketi olarak kentte 320 personel ve 80 araçla hizmet ettiklerini belirterek, "Şirket olarak yıl boyu yeni yatırımlarla, bakım onarım çalışmalarıyla şebekelerimizi güçlendirdik. Coğrafyamızda kış mevsimi çok zorlu geçiyor. Kışın çetin geçtiği Erciş ilçesine bağlı Kızılören bölgemize geldik. Ekiplerimizin hangi zorluklarla mücadele ettiklerine şahitlik ettik. Hem işlerin organizasyonu hem de destek olma amacıyla arkadaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz zor bölgelere kar motoruyla, motorun çıkamadğı yerlere de yürüyerek arızaya ulaşıyor. Ekiplerimizle 7 gün 24 saat işlerimizin başındayız. Buradaki arızayı giderip, mahallelerimize enerji verdik" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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