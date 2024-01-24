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        Doğum sancısı tutan kadına ulaşamayan sağlık ekibi iş makinesiyle taşındı

        VAN'ınErciş ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapanan Kadirasker Mahallesi'nde doğum sancısı tutan Hazar Yıldız'ı (23) almaya giden sağlıkçıları taşıyan ambulans kara saplandı. Karla mücadele ekiplerinin kurtardığı ambulans, tepedeki eve çıkamayınca sağlık ekipleri iş makinesiyle Yıldız'ın evine ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldız, hastaneye götürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:45
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        Doğum sancısı tutan kadına ulaşamayan sağlık ekibi iş makinesiyle taşındı
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        VAN'ınErciş ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapanan Kadirasker Mahallesi'nde doğum sancısı tutan Hazar Yıldız'ı (23) almaya giden sağlıkçıları taşıyan ambulans kara saplandı. Karla mücadele ekiplerinin kurtardığı ambulans, tepedeki eve çıkamayınca sağlık ekipleri iş makinesiyle Yıldız'ın evine ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldız, hastaneye götürüldü. 

        Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kadirasker Mahallesi'nde yaşayan ve ilk çocuğuna hamile olan Hazar Yıldız'ın doğum sancısı başlayınca yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Yola çıkan sağlık ekiplerini taşıyan ambulans mahalleye 5 kilometre kala kara saplandı. İhbarla bölgeye gelen karla mücadele ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmayla, ambulansı saplandığı yerden çıkardı. Bu sırada da iş makinesi yol açtı. Açılan yola ambulansla tekrar çıkan sağlık ekipleri bu defa da Yıldız'ın yaşadığı tepedeki eve çıkamadı. Bölgeye bir kez daha getirilen iş makinesi, sağlık ekiplerini eve ulaştırdı. İlk müdahalesi evinde yapılan Yıldız, açılan yoldan kendilerine ait araçla, ambulansa getirildi.  

        Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne götürülen Hazar Yıldız'ın tedaviye alındığı ve doğumunun beklendiği öğrenildi. Yıldız'ın yakını Turan Yıldız ekiplere teşekkür etti. Belediye çalışanı Erkan Gürmüş ise, "Bize sabah saatlerinde bir ihbar geldi. Biz de kaymakamımızın talimatıyla hemen hazırlanıp ambulansın saplandığı yere gittik. 4 saatlik çalışmanın sonunda ambulansı bulunduğu yerden çıkartıp, yolları açtık. Sağlık ekiplerini iş makinesiyle hamile kadının evine götürdük. Hastayı evden alıp, ambulansa bindirdik" dedi.

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