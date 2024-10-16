Rojin'den alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi (2) ÖLÜMNEDENİNİ NUMUNELER BELİRLEYECEKVan Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.10.2024 - 12:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:48 facebook

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