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        Rojin'den alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi (2)

        ÖLÜMNEDENİNİ NUMUNELER BELİRLEYECEKVan Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:48
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        Rojin'den alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi (2)
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        ÖLÜMNEDENİNİ NUMUNELER BELİRLEYECEK

        Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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