Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin (2)

        'HİÇBİRİŞİMİZİ YARIM BIRAKMAYIZ'Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat halindeki 2 bin kişilik spor salonu alanını gezdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'HİÇBİRİŞİMİZİ YARIM BIRAKMAYIZ'

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat halindeki 2 bin kişilik spor salonu alanını gezdi. Bakan Bak, tesisin en kısa zamanda tamamlanacağını ve gençlerin hizmetine sunulacağını belirtti. Bakan Bak, "Bugün Van'da gençlerimiz için yaptığımız tesislerin toplu açılışlarını yaptık. Bugünkü değerle yaklaşık 2 milyarlık bir yatırımı açmış olduk. Burada da başlanmış olan bir yatırım var. Bu yatırımda yüzde 25 seviyelerinde. Bunu da tamamlayacağız. Gençlerimizin spor yapması için çok amaçlı bir salon burası. Basketbol ana salonuyla birlikte 4 tane antrenman salonu var. Hiçbir işimizi yarım bırakmayız. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'ye büyük spor tesisleri yapmamıza vesile oluyor, önümüzü açıyor. Burası da gençlerin ihtiyacı olan önemli bir tesis olacak. Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz. Terörle mücadelede hükümetimiz önemli işler yapıyor" dedi.

        'HER ŞEY GENÇLERİMİZ İÇİN'

        Bakan Bak, "Gençlere sporun iyileştirici gücünü, sporun birleştirici gücünü, sporun onlara katacağı öz güveni sağlayacağız ve böyle tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar veya eylül, ekim aylarına kadar da tamamlayacağız. Her şey gençlerimiz için. Bu ülkenin gençlerinin spor yapmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz ve eser siyasetine devam ediyoruz. Bu tesisin kısa zamanda tamamlanması için de valimize ilgili talimatları verdik. Biz de il müdürlüğümüz üzerinden destek olup, bu tesisleri kısa zamanda tamamlayacağız. Hayırlı olsun. Önemli olan, bu ülkenin güzel gençlerine hizmet etmek, onları güzel işlerle buluşturmak, güzel vatan için doğru işlerle buluşturmak, onları iyi eğitmek, sporda da kültürde de iyi eğitmek. Amacımız bu. Bunun peşindeyiz. Gençlerimizi bittiği zaman buraya ve yeni açılan tesislere bekliyoruz. Havuzlara bekliyoruz, bütün ailelere sesleniyoruz. Dedelerine, ninelerine sesleniyoruz. Çocuklarınızı havuzlara getirin, spor tesislerine getirin. Bugün çok güzel bir gün yaşadık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Van'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Van'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da konuştu:
        Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin
        Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin
        Hat sanatına gönül veren imam yeni hattatlar yetiştiriyor
        Hat sanatına gönül veren imam yeni hattatlar yetiştiriyor
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tutuklandı