Bakan Bak: Gençlerimiz spor yapsın, terörün pençesine gitmesin (2)

'HİÇBİRİŞİMİZİ YARIM BIRAKMAYIZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat halindeki 2 bin kişilik spor salonu alanını gezdi. Bakan Bak, tesisin en kısa zamanda tamamlanacağını ve gençlerin hizmetine sunulacağını belirtti. Bakan Bak, "Bugün Van'da gençlerimiz için yaptığımız tesislerin toplu açılışlarını yaptık. Bugünkü değerle yaklaşık 2 milyarlık bir yatırımı açmış olduk. Burada da başlanmış olan bir yatırım var. Bu yatırımda yüzde 25 seviyelerinde. Bunu da tamamlayacağız. Gençlerimizin spor yapması için çok amaçlı bir salon burası. Basketbol ana salonuyla birlikte 4 tane antrenman salonu var. Hiçbir işimizi yarım bırakmayız. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'ye büyük spor tesisleri yapmamıza vesile oluyor, önümüzü açıyor. Burası da gençlerin ihtiyacı olan önemli bir tesis olacak. Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz. Terörle mücadelede hükümetimiz önemli işler yapıyor" dedi.