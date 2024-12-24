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        Aranan 2 firari hükümlü tutuklandı

        VAN'da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kasten öldürme' suçlarından aranan 2 firari hükümlü yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:28 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:30
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        Aranan 2 firari hükümlü tutuklandı
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        VAN’da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, ‘Tasarlayarak öldürme' ve 'Kasten öldürme’ suçlarından aranan 2 firari hükümlü yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Tasarlayarak öldürme', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçlarından hakkında 36 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan T.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, firari şüphelinin Başkale ilçesinde bir adreste olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, T.A.’yı gözaltına aldı. T.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Öte yandan 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. de jandarmanın operasyonuyla merkez Edremit ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen firari şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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