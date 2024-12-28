Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Erçek Gölü'ndeki inci kefallerine boy ve ağırlık ölçümü

        VAN İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'ne açılıp, inci kefalinin boy ve ağırlık ölçümlerini yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erçek Gölü'ndeki inci kefallerine boy ve ağırlık ölçümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'ne açılıp, inci kefalinin boy ve ağırlık ölçümlerini yaptı. Ölçümlerde balıkların ortalama boyu 25-26 santimetre ve ağırlıklarının ise 150-160 gram olarak belirlendi.

        Van Gölü Havzası'nın en büyük ikinci gölü olan Erçek Gölü, Türkiye'de bulunan 453 kuş türünün yarısına ev sahipliği yaparken, aynı zamanda gölde, endemik bir tür olan inci kefali avcılığı da yapılıyor. En derin yerinin 40 metre, ortalama derinliğinin ise yaklaşık 18 metre olduğu Erçek Gölü'nde 1984 yılına kadar balık bulunmuyordu. O dönem İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve üniversite tarafından yaklaşık 9 yıl boyunca Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefali balıkları aktarıldı. Şu anda 180 ton avlanabilir inci kefali stoku bulunan Erçek Gölü'nde, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkçılarla göle açıldı.

        'BUGÜN GÖLE AÇILIP, ÖLÇÜM YAPTIK'

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefali avcılığının Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de yapıldığını söyledi. Erçek Gölü'ndeki inci kefallerinin boy ve ağırlık ölçümlerini yapan Demir, "1984 yılına kadar balık bulunmayan Erçek Gölü'ne Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve üniversite tarafından yaklaşık 9 yıl boyunca Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefali balıkları aktarıldı. Erçek Gölü yaklaşık 180 ton avlanabilir inci kefali stoku üzerinde Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ticari amaçlı kiraya verilmiştir. Balıkçılar sabah saat 08.00 civarında göle açılarak önceki gün serdikleri ağları topluyorlar. Daha sonra topladıkları ağları ertesi gün toplamak üzere tekrar göle seriyorlar. Bu işlemler yaklaşık 3 saat sürüyor. Bizler bugün balıkçılarla göle açılarak Erçek Gölü'nde avlanan inci kefali balıkların boy ve ağırlık ölçümlerini yaptık. Yapılan ölçümlerde balıkların ortalama boyu 25-26 santimetre ve ağırlıkları 150-160 gram olarak belirlendi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!

        Benzer Haberler

        Van'daki Erçek Gölü'nde balıkçıların kış mesaisi sürüyor
        Van'daki Erçek Gölü'nde balıkçıların kış mesaisi sürüyor
        Sanat akademilerinde öğrendiği çini sanatını kadınlara öğretiyor
        Sanat akademilerinde öğrendiği çini sanatını kadınlara öğretiyor
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 799 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 799 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da kar nedeniyle 420 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Van'da kar nedeniyle 420 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Van'da çığ altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Van'da çığ altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Van'da kar yağışı; Bahçesaray kara yolu trafiğe kapatıldı (2)
        Van'da kar yağışı; Bahçesaray kara yolu trafiğe kapatıldı (2)