Erçek Gölü'ndeki inci kefallerine boy ve ağırlık ölçümü

VAN İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'ne açılıp, inci kefalinin boy ve ağırlık ölçümlerini yaptı. Ölçümlerde balıkların ortalama boyu 25-26 santimetre ve ağırlıklarının ise 150-160 gram olarak belirlendi.

Van Gölü Havzası'nın en büyük ikinci gölü olan Erçek Gölü, Türkiye'de bulunan 453 kuş türünün yarısına ev sahipliği yaparken, aynı zamanda gölde, endemik bir tür olan inci kefali avcılığı da yapılıyor. En derin yerinin 40 metre, ortalama derinliğinin ise yaklaşık 18 metre olduğu Erçek Gölü'nde 1984 yılına kadar balık bulunmuyordu. O dönem İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve üniversite tarafından yaklaşık 9 yıl boyunca Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefali balıkları aktarıldı. Şu anda 180 ton avlanabilir inci kefali stoku bulunan Erçek Gölü'nde, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkçılarla göle açıldı.