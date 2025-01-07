Van'da 12 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesindeki tek katlı evde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, özel harekat polisleriyle eve düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtilirken, 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

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