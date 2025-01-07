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        Van'da 12 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör gözaltına alındı

        VAN'ın Tuşba ilçesinde tek katlı evde, Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:37 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:40
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        Van'da 12 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör gözaltına alındı
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        VAN'ın Tuşba ilçesinde tek katlı evde, Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesindeki tek katlı evde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, özel harekat polisleriyle eve düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtilirken, 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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