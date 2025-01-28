Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Dr. Çallı: Kadın hastalığı olarak bilindiği için meme kanseri erkeklerde geç tanıya neden oluyor

        VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dr. Çallı: Kadın hastalığı olarak bilindiği için meme kanseri erkeklerde geç tanıya neden oluyor
        ABONE OL

        VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İskan Çallı, "Meme kanseri toplumda kadın hastalığı olarak biliniyor. Bu da erkeklerdeki meme kanserlerinin tanısının gecikmesine sebep oluyor. Ortalama her 8 kadından 1'i hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor. Bu oran erkeklerde 800'de 1 gibi” dedi.

        Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türlerinin başında geliyor. Kadınlara oranla riski az olsa da erkeklerde de meme kanseri görülüyor. YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İskan Çallı, toplumda meme kanserinin kadın hastalığı olarak bilindiğini ve bunun erkeklerdeki meme kanseri tanısının gecikmesine sebep olduğunu söyledi. Dr. Çallı, "Ortalama her 8 kadından 1'i hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor. Bu oran erkelerde 800'de 1 gibi. Böyle olunca da erkeklerde memede fark edilen kitleler atlanıyor. Bu da maalesef geç tanı konulmasına ve tedavi sürecinin daha sıkıntılı olmasına neden oluyor" diye konuştu.

        MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

        Erkeklerde meme kanseri riskini artıran etkenleri anlatan Dr. Çallı, "Erkeklerde daha çok genetik sebepler, ailesinde meme kanseri olanlarda risk artıyor. Beslenme ve çevresel faktörler önemli. Özellikle göğse radyasyon alanlarda meme kanseri riski artıyor. Bununla birlikte obezite yani yağlanma, aşırı kilo artışı vücutta östrojen artışına sebep oluyor. Bununla birlikte de meme dokusunda anormal hücrelerde büyümeler meydana gelebiliyor. Bu da karşımıza meme kanseri olarak çıkıyor" dedi.

        ERKEKLERDE MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

        Erkeklerde meme kanserinin nasıl fark edileceğine ilişkin bilgiler veren Dr. Çallı, “Erkeklerde meme hacmi, dokusu kadınlardan çok daha az. Böyle olunca memede bir kitle çok daha kolay fark edilebiliyor. Bunun dışında meme başı akıntıları olabiliyor. Meme ucunda çekilmeler, yine cilt değişiklikleri gibi bulgularla karşımıza çıkıyor. Ara ara bize de başvuran hastalarımız oluyor. Şu anda da tedavi gören erkek hastalarımız var. Teşhisinde ve tedavilerinde kadınlarda yaptığımız tedavilere benzer tedaviler uyguluyoruz. Erkek meme kanserlerinin kadınlardan şöyle bir farklı özelliği var. Erkeklerde östrojen ve progesteron reseptörlerinin yüksekliği çok daha fazla. Bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Bu daha çok hormon tedavisine yanıtının daha iyi olmasını sağlayacak. Özellikle 65 yaş üzeri erkeklerde sıklık daha fazla. Memede kitle fark eden bütün erkek hastalarımızın zaman kaybetmeksizin mutlaka bir genel cerrahi uzmanımıza görünmesi önemini vurgulamak gerekiyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu

        Benzer Haberler

        Van'da farklı suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı
        Van'da AK Parti İl Başkanı seçilen Arvas, görevine başladı
        Van'da AK Parti İl Başkanı seçilen Arvas, görevine başladı
        Van'da geçen hafta 181 kilo 357 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen hafta 181 kilo 357 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı
        Van'da çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı
        Vanlı öğretmenin 41 yıl önce seslendirdiği türkü sosyal medyada gündem oldu...
        Vanlı öğretmenin 41 yıl önce seslendirdiği türkü sosyal medyada gündem oldu...