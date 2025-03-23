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        Van'da CHP'de cumhurbaşkanı adaylık ön seçimi için oy kullanılıyor

        VAN'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlediği ön seçim saat 08.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:25
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        Van'da CHP'de cumhurbaşkanı adaylık ön seçimi için oy kullanılıyor
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        VAN’da CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlediği ön seçim saat 08.00'de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde parti üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da dayanışma sandıklarında oy kullanıyor.

        CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçim için 81 il ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuruldu. Van'ın 13 ilçesinde de CHP'ye üye 10 bin kişi, kurulan sandıklarda oy kullanacak. Van'ın merkez Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinin üye ve dayanışma sandıkları CHP İl Başkanlığı'nda, diğer 10 ilçenin sandıkları da ilçe başkanlıklarında kuruldu. Üyelerin yanı sıra kurulan Dayanışma Sandıklarında da vatandaşlar gelip oy kullanıyor. Saat 08.00’da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00 da sona erecek

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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