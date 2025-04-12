Çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldılar

Olay, 26 Şubat'ta İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Çevre temizliği yapan belediye ekipleri, sokaktaki çöp konteynerinin çalındığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, konteynerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kırmızı renkli açık kasa kamyonete yüklenerek götürüldüğünü belirledi. İpekyolu Belediyesi yetkilileri, görüntülerle birlikte olaya ilişkin Van Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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