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        Çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldılar

        VAN'da kimliği belirsiz kişiler, belediyeye ait çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:35
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        Çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldılar
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        VAN'da kimliği belirsiz kişiler, belediyeye ait çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, İpekyolu Belediyesi yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Olay, 26 Şubat'ta İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Çevre temizliği yapan belediye ekipleri, sokaktaki çöp konteynerinin çalındığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, konteynerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kırmızı renkli açık kasa kamyonete yüklenerek götürüldüğünü belirledi. İpekyolu Belediyesi yetkilileri, görüntülerle birlikte olaya ilişkin Van Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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