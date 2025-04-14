Başkale'de kar yağışı etkili oldu

VAN'ın Başkale ilçesinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezi beyaza büründü.

Başkale'de 2 gündür etkili olan soğuk hava ve yağmur gece yerini kar yağışına bıraktı. 2 bin 400 rakımı ile kentin en yüksek yerleşim birimlerinden olan Başkale'de ilçe merkezi beyaza büründü. Parklar, bahçeler, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10, ilçe merkezinde 5 santimetreyi aştı. Vatandaşlar, yazı beklerken kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.