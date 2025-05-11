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        İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi

        DÜNYA'da sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzüp tatlı sulara göç eden inci kefallerini görmek için, yüzlerce kişi Erciş ilçesindeki Deliçay'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 18:02 Güncelleme: 11.05.2025 - 18:05
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        İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi
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        DÜNYA'da sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzüp tatlı sulara göç eden inci kefallerini görmek için, yüzlerce kişi Erciş ilçesindeki Deliçay'a geldi.

        Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz arası uygulanan av yasağı sürüyor. Van'ın ve bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzüp uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin göç süreci devam ediyor. İnci kefalinin göç güzergahında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat denetimler yaparken, yüzlerce kişi de inci kefalinin göçünü izlemek için Erciş ilçesindeki Deliçay'a geldi.

        Batman'dan balık göçünü izlemeye gelen Uğur Taş, “Daha önce hiç inci kefali balığını görmemiştim. Balıkların göçünü duyunca ailem ile birlikte Batman’dan Van'a geldik. Suyun tersine yüzen inci kefalleri inanılmaz bir görsel şölen sunuyor. Herkesin gelip bu güzelliği görmesini isterim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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