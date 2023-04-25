VASKİ, Muradiye'de atıksu arıtma tesisi yapımına başladı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü, Muradiye'de 43 bin metrekarelik alanda atıksu arıtma tesisinin yapımına başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nün çevresindeki ilçelerde atıksu sorununun çözülmesi ve göldeki kirlilik sorununun çözülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin tamamlanması ve dip çamuru temizliği gibi önemli projelerin hayata geçirildiği kentte, ilçelerdeki arıtma tesisleriyle kirlilik sorununun tamamen giderilmesi hedefleniyor.



2023 yatırım programına alınan ve İller Bankası'nın Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri kapsamında yapılacak Muradiye Atıksu Arıtma Tesisi, ileri teknoloji kullanılarak inşa edilecek.



Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 43 bin dönüm alanda yapımına başlanan tesisin Faaliyete geçmesiyle, birinci kademede 2035, ikinci kademede ise 2050 yılına kadar ilçenin arıtma ihtiyacı karşılanacak.



İleri biyolojik arıtma teknolojileri kullanılacak tesis, iki kademe olarak karbon, azot ve fosfor giderimine dayalı olacak. Tesiste kaba ızgara, ince ızgara, kum ve yağ tutma, giriş terfi merkezi, biyofosfor havuzları, havalandırma havuzları, son çöktürme havuzları, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, dezenfeksiyon ünitesi, çamur susuzlaştırma ünitesi, blower binası, idari bina yer alıyor.

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