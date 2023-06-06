Van'da 11 ilçeye 11 spor kompleksi yapıldı

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VAN (AA) - Van'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 ilçeye 11 spor kompleksi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatlarıyla kent merkezi ve ilçelerde önemli spor yatırımları hayata geçirildi.



Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca 2023 yılı spor yatırımları kapsamında Erciş, Muradiye, Çaldıran, Saray, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Başkale, Gürpınar, Çatak, Gevaş ilçelerinde inşa edilen 11 açık hava spor kompleksini tamamladı.

Ayrıca il ve ilçelerde bulunan 225 okula çok amaçlı spor sahası ile 11 merkez mahalleye semt sahası kazandırıldı.



Okul bahçelerine asfalt zemin üzerine kış şartlarına uygun akrilik kaplamayla yapılan sahalarda öğrenciler basketbol, voleybol ve futbol oynanabiliyor.

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