İranlı turistler Van esnafının bayram sevincini artırdı

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VAN (AA) - Kurban Bayramı'nı Van'da geçirmeyi tercih eden İranlı turistler, yaptıkları alışverişle esnafın bayram sevincini artırdı.

Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İranlılar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Hem alışveriş yapan hem de kentin doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezen turistler, bayram öncesinde başlayan ekonomik hareketliliğin artmasını sağladı.

İranlı turistlerden Hadi Haşemi, AA muhabirine, Van'a bayram tatili için geldiklerini söyledi.

Van'ı çok sevdiklerini, bayram olmasına rağmen mağazaların açık olduğunu belirten Haşemi, "Van çok güzel, burada eğleniyoruz, alışveriş yapıyoruz. İnsanlar bize yakın ilgi gösteriyor. Bir hafta burada tatil yapacağız. Van'ın Akdamar Adası'nı, kalesini gezdik." dedi.

Bir mağazanın müdürü olan Aycan Aşan da Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da mağazayı açık tutuklarını ifade etti.

Arife gününden itibaren yoğunluk yaşadıklarını, İranlı turistlerin kente akın ettiğini belirten Aşan, "Bayram dolayısıyla İranlılara özel indirim yaptık. İndirimden dolayı tercih ediliyoruz. Esnafın tamamı İranlıların gelmesinin mutluluğunu yaşıyor. " diye konuştu.

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