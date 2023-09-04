Doğaseverler, Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı

VAN (AA) - Vadi Doğa Spoları Kulübü'ne üye 80 doğasever, Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Kulübün düzenlediği etkinlik kapsamında bir araya gelen doğaseverler, kanyonun bulunduğu bölgede doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Dik kayalar arasındaki parkurda yürüyüş yapan doğaseverler, bölgenin güzelliklerini fotoğrafladı, derede yüzerek serinledi.

Kulüp Başkanı Ömer Demez, düzenledikleri etkinlikler kapsamında bölgenin güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Masiro Kanyonu'nun çok özel bir yer olduğunu dile getiren Demez, "Bugün 80 kişilik ekiple kanyona geldik. Etkinliğe katılan arkadaşlarımız kanyonda gezdi. Burası, herkesin gelip görmesi gereken doğa harikası bir yer." dedi.

Doğasever Emrah Ayiş de dinlenebilmek için bölgenin iyi bir tercih olduğunu belirterek, "Burası, Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biri. Son günlerde yağan yağmurlardan dolayı suyun rengi biraz bulanıklaşsa da serinlemek için çok güzel. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burayı tercih edebilir." diye konuştu.