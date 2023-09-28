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        Özalp Kaymakamı Bulut, İtfaiyecilerle buluştu

        Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut, İtfaiye Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan itfaiyecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:03
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        Özalp Kaymakamı Bulut, İtfaiyecilerle buluştu
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        Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut, İtfaiye Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan itfaiyecilerle bir araya geldi.

        Bulut, Özalp İtfaiye Amirliği personelini makamda kabul ederek İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı.

        İtfaiye personelinin çok önemli bir görev üstlendiğini belirten Bulut, "Zor koşullar altında tehlike seviyesi yüksek bir mesleğin icracıları olarak yeri gelince ailesinden ve sevdiklerinden uzakta görev yapan tüm itfaiye personelinin İtfaiyeciler Haftasını kutluyorum." dedi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren itfaiye çalışanları da Bulut'a teşekkür etti.

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