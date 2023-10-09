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        Van'da doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezdi

        Van'da doğaseverler, Çatak ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Demirkazık köyünü gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:18
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        Van'da doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezdi
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        Van'da doğaseverler, Çatak ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Demirkazık köyünü gezdi.

        Vadi Doğa Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan 37 doğasever, kente 110 kilometre uzaklıktaki köyde doğa yürüyüşü yaptı.

        Köyde bir bölümü sonbahar renklerine bürünen ağaçlar arasında yürüyüş yapan, yöre sakinleriyle sohbet eden doğaseverler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

        Kulüp Başkanı Ömer Demez, köyün taş evleri ve doğal güzellikleriyle insanları cezbettiğini söyledi.

        Demez, "Yan tarafta 3 bin 300 rakımlı Nazo Dağı bulunuyor. Köy eski taş evlerden oluşuyor. Sonbahar renklerine bürünen meyve ağaçları ve doğası görsel şölen sunuyor. Etkinliğimize 37 doğasever katıldı. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

        Etkinliğe katılan Nejat Erdoğan da köyü çok beğendiklerini dile getirerek, "Herkesin bu doğa harikası köyü gezmesi, görmesi gerekiyor. Dolu, dolu bir gün geçirdik." ifadesini kullandı.

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