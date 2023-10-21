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        Van'da kayalık alandan devrilen iş makinesindeki 4 kişi yaralandı

        Van'ın Çatak ilçesinde kayalık alanda devrilen iş makinesindeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 18:35 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:55
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        Van'da kayalık alandan devrilen iş makinesindeki 4 kişi yaralandı
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        Van'ın Çatak ilçesinde kayalık alanda devrilen iş makinesindeki 4 kişi yaralandı.

        Onağıl Mahallesi kırsalında su kanalında çalışan işçilerin kullandığı iş makinesi sürüklenerek kayalık alandan yuvarlandı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi ekiplerin müdahalesinin ardından çevredekilerin yardımıyla sedyeyle yaklaşık 2 kilometre taşınarak ambulanslara ulaştırıldı.

        Durumu ağır olan bir kişi için İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter talep edildi.

        Kısa süre bölgeye ulaşan ambulans helikopter yaralıyı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

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