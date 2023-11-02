Çaldıran Belediyesinden 400 öğrenciye kitap desteği Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından üniversite ve LGS sınavlarına hazırlanan 400 öğrenciye 3 bin kitap dağıtıldı.

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından üniversite ve LGS sınavlarına hazırlanan 400 öğrenciye 3 bin kitap dağıtıldı.

Çaldıran İlçe Kütüphanesi'nde düzenlenen kitap dağıtım törenine, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Göreve geldikleri günden bu yana eğitime büyük destek verdiklerini belirten Ensari, düzenli kaynak kitabı dağıtarak öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmalarını sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Öğrencileri en güzel yerlerde görmek istediklerini kaydeden Ensari, "Öğrencinin kitap mazereti olmasın şiarıyla çıktık yola. 2019'dan itibaren bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tüm öğrencilerin hazırlık kitaplarını veriyoruz. Eğitimi bir görev bildiğimiz için burada çocuklarımızın daha güzel yerlere gelmesini sağlamak amacıyla bir destek sunduk. 400 öğrencimize 3 bin kitap verdik." diye konuştu.

Öğrenciler de Ensari'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.