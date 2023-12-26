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        Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki kanser hastasının imdadına ekipler yetişti

        Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan görme engelli kanser hastası Mirbahattin Ayaz, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:50
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        Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki kanser hastasının imdadına ekipler yetişti
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan görme engelli kanser hastası Mirbahattin Ayaz, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Salahane Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki görme engelli kanser hastası Ayaz, rahatsızlandı.

        Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle Ayaz'ı hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Bunun üzerine, Çaldıran Belediyesi ekipleri kardan kapanan mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı.

        Tipi ve yoğun kara rağmen 2 saat süren çalışmayla yolu açan karla mücadele ekipleri, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

        Evinde ilk müdahalesi yapılan Ayaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Ayaz'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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