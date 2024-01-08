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        Çaldıran'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:54
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        Çaldıran'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

        İlçedeki bir halı sahada düzenlenen final turnuvasında Kaos Team Takımı, Yağıbasan Mahallesi Takımı'nı 3-1 yenerek birinci oldu.

        Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçedeki gençler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla böyle bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

        24 takımın mücadele ettiği turnuvanın renkli görüntülere sahne olduğunu ifade eden Ensari, şöyle konuştu:

        "Özellikle gençlerimizin turnuvada, İsrail'in işgali altındaki Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla açtıkları pankart, attıkları sloganlar bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu hassasiyetlerinden dolayı gençlerimizi tebrik ediyorum. Turnuvamıza katılım sağlayarak bizlere büyük bir heyecan yaşatan takımlarımıza da teşekkür ediyorum."

        Final maçının ardından Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Başkan Ensari, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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