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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 37 kişi tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 37'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:28
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        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 37 kişi tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 37'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden, haklarında farklı suçlardan toplamda 136 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunan 37'si, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, 23 fişek, bıçak, muşta, 4 araç lastiği ve jantı, 7 cep telefonu, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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